Sciopero femminista a Roma in centinaia alla manifestazione | marea fucsia arriva al ministero

A Roma si è svolto uno sciopero transfemminista in occasione dell’8 marzo, con centinaia di persone che hanno partecipato alla manifestazione. La protesta si è conclusa con un sit-in davanti al Ministero dell’Istruzione, dove sono state esposte bandiere e striscioni. Durante l’evento sono state lette alcune dichiarazioni, tra cui quella che afferma che “il consenso è sexy”.

Sciopero transfemminista a Roma per l'8 marzo, la protesta arriva al Ministero dell'Istruzione. "Il consenso è sexy. Le nostre vite valgono. E scioperiamo".