Roma staffetta tra i Koné | Manu verso l’Inter per finanziare Ismael

La Roma sta organizzando una rotazione tra i due giocatori Koné a centrocampo, con l’obiettivo di rafforzare il bilancio e adattarsi alle nuove strategie di allenatore. Manu Koné si sta trasferendo all’Inter, mentre Ismael resta in rosa. La squadra lavora per mettere in atto questa staffetta tra i due centrocampisti, in un momento di cambiamenti tattici e gestionali.

La Roma prepara il “gioco delle coppie” a centrocampo: la staffetta tra i due Koné è il piano strategico per blindare il bilancio e assecondare la rivoluzione tattica di Gian Piero Gasperini. Con la necessità impellente di generare plusvalenze entro il 30 giugno 2026 per rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario, il club giallorosso valuta seriamente il sacrificio di Manu Koné. Il centrocampista francese, pilastro dell’era Ranieri, è tornato prepotentemente nel mirino dell’ Inter, pronta a mettere sul piatto una cifra oscillante tra i 40 e i 50 milioni di euro. Un’operazione che garantirebbe a Trigoria un guadagno netto superiore ai 30 milioni, considerando che il calciatore peserà a bilancio per circa 11 milioni nella prossima estate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, staffetta tra i Koné: Manu verso l’Inter per finanziare Ismael Articoli correlati Roma, da Koné a Koné: se Manu va all'Inter, giallorossi su IsmaelDa Manu a Ismael, un passaggio che potrebbe concretizzarsi già la prossima estate. Leggi anche: Inter su Manu Koné: pronti 50 milioni per strappare il francese alla Roma Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma staffetta tra i Koné Manu verso... Temi più discussi: Maratona di Roma: tutte le informazioni utili per chi corre; Run4Hope, maxi-staffetta per la ricerca; Roma vs Milano, la sfida degli agenti di Casa a prima vista approda in tv; Staffetta, primi effetti del taglio accise, il gasolio self a 1,978 euro. Roma: rapina da 30k euro in un’ottica, arrestati ladri in fugaHanno messo a segno un colpo da 30.000 euro in un negozio di ottica a Roma, in zona Università, poi hanno ingaggiato una fuga con staffetta ... ilmetropolitano.it Colpo da 30mila euro a Roma in un negozio di ottica con fuga in staffetta e speronamento, due arrestiDue giovani arrestati a Roma dopo un furto da 30.000 euro in un negozio di ottica e una fuga con cambio auto. Refurtiva recuperata. virgilio.it Roma, albero caduto a San Lorenzo: due feriti, uno è grave - facebook.com facebook I funerali dell’anarchica morta a Roma Si sono tenuti venerdì 27 marzo a Roma i funerali di Sara Ardizzone, 35 anni, militante anarchica trovata morta una settimana fa a seguito di un’esplosione insieme ad Alessandro Mercogliano x.com