Inter su Manu Koné | pronti 50 milioni per strappare il francese alla Roma

L’Inter ha deciso di mettere sul piatto 50 milioni di euro per portare Manu Koné dalla Roma, puntando a rinforzare il centrocampo già nelle prossime settimane. La trattativa si è fatta concreta dopo che i nerazzurri hanno percepito l’interesse del francese, che da parte sua potrebbe essere tentato dal progetto tecnico e dalla possibilità di giocare in Champions League. Un dettaglio che potrebbe fare la differenza è il rapporto diretto tra il club e il giocatore, che negli ultimi giorni ha alimentato le speranze di una svolta decisiva.

Il calciomercato dell’ Inter entra in una fase incandescente con un obiettivo dichiarato che promette di spostare gli equilibri della Serie A. La dirigenza nerazzurra, con il beneplacito della proprietà, ha individuato in Manu Koné il profilo ideale per completare lo scacchiere tattico di Cristian Chivu. Il centrocampista francese, attualmente in forza alla Roma, rappresenta l’innesto di fisicità e dinamismo che il tecnico rumeno insegue dalla scorsa estate. Un’operazione di disturbo ai danni di una diretta concorrente che testimonia la volontà del sodalizio nerazzurro di non lasciare nulla al caso nella corsa verso il tricolore, garantendo al contempo una futuribilità di livello internazionale a un reparto già d’élite. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter su Manu Koné: pronti 50 milioni per strappare il francese alla Roma Calciomercato Inter, sogno Manu Koné: la Roma fissa il prezzo monstre. Retroscena e cifre per l’estate Manu Koné deve imparare a essere “egoista”? Alla Roma serve un centrocampista che tiri Contenuti correlati Argomenti discussi: Mercato Roma, contatti indiretti con l’Inter per Koné: le ultime; La guida all’asta di riparazione 2026: i consigli per il fantacalcio con tutte le novità; Inter, 8 no: la priorità di Oaktree, i primi colpi e i prossimi obiettivi sul mercato; L'Inter pronta ad investire 50 milioni per Manu Koné. Quadriennale e ... L’Inter raddoppia, Koné è a un passo e Lookman resisteMILANO - I giorni di Ademola Lookman diventano, in casa Inter, quelli di Manu Koné. Lo stallo con l’Atalanta per l’attaccante nigeriano ha portato la dirigenza nerazzurra ad approvare un cambio di ... tuttosport.com Inter, possibile innesto a centrocampo in estate: piace anche Ismael Koné del SassuoloFcInterNews.it fa il punto sul futuro del centrocampo nerazzurro: in primis il piano è riportare a casa Aleksander Stankovic, la cui crescita esponenziale. tuttomercatoweb.com Gasp sorride: #Dybala torna in gruppo. #Soulé personalizzato, parziale per #Vaz Manu Koné, Ferguson, Dovbyk ed El Shaarawy hanno svolto lavoro a parte. Anche Hermoso si allena con mati @MirabellaIacopo #ASRoma x.com Il punto dall'infermeria della Roma in vista del big match contro il Napoli Dybala, Vaz ed Hermoso verso il rientro in gruppo. Resta da valutare Ferguson, mentre, migliora il recupero di Manu Koné https://tinyurl.com/4vefdfcu - facebook.com facebook