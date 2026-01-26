Koné c' è lesione muscolare | ecco per quanto lo perde la Roma

Koné ha subito una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra durante la partita contro il Milan. La Roma dovrà valutare i tempi di recupero e le strategie di recupero, in un momento importante della stagione. La diagnosi conferma l’entità dell’infortunio e aiuta a pianificare il percorso di riabilitazione necessario per il ritorno in campo.

Quasi un mese senza Manu Koné. La Roma contro il Milan ha perso uno degli uomini cardine. Gli esami strumentali, infatti, hanno confermato i timori emersi ieri sera quando il francese è uscito al 56’ con le mani sul volto: lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra. I tempi di recupero sono stimati in circa tre settimane considerato che parliamo di un calciatore che fin qui non aveva mai accusato particolari problemi come dimostra l’altissimo minutaggio (Konè ha saltato solo 7 minuti in campionato) in campionato. Comunque una brutta tegola per Gasperini che dovrà fare a meno di Konè per circa 4 partite, tra cui probabilmente anche il big match del Maradona contro il Napoli del 15 febbraio, anche se l’obiettivo dello staff medico è quello di farlo avere almeno a disposizione per la trasferta in Campania. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

