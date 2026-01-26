Lesione muscolare per Manu Koné la Roma torna sul mercato per un centrocampista

Da sololaroma.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Manu Koné si infortuna durante la partita contro il Milan e sarà fuori per circa un mese. La Roma, che perde il centrocampista francese, valuta ora nuove opzioni sul mercato per rinforzare il reparto mediano. L'infortunio è avvenuto al 58° minuto, a seguito di uno scontro con Rabiot, e richiederà un intervento di recupero specifico.

Manu Koné resterà fuori per un mese. Ieri sera, nella partita contro il Milan, il centrocampista francese è stato costretto a uscire al 58° minuto del secondo tempo dopo uno scontro di gioco con Adrien Rabiot. L’ex Monchengladbach aveva lasciato presagire qualcosa di serio dalle sue espressioni facciali, e oggi è arrivato l’esito degli esami: lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. La Roma conta di riavere il centrocampista francese a disposizione tra fine febbraio e inizio marzo, con l’obiettivo di convocarlo per la partita del primo marzo allo Stadio Olimpico contro la Juventus. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

