Manu Koné si infortuna durante la partita contro il Milan e sarà fuori per circa un mese. La Roma, che perde il centrocampista francese, valuta ora nuove opzioni sul mercato per rinforzare il reparto mediano. L'infortunio è avvenuto al 58° minuto, a seguito di uno scontro con Rabiot, e richiederà un intervento di recupero specifico.

Manu Koné resterà fuori per un mese. Ieri sera, nella partita contro il Milan, il centrocampista francese è stato costretto a uscire al 58° minuto del secondo tempo dopo uno scontro di gioco con Adrien Rabiot. L’ex Monchengladbach aveva lasciato presagire qualcosa di serio dalle sue espressioni facciali, e oggi è arrivato l’esito degli esami: lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. La Roma conta di riavere il centrocampista francese a disposizione tra fine febbraio e inizio marzo, con l’obiettivo di convocarlo per la partita del primo marzo allo Stadio Olimpico contro la Juventus. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Lesione muscolare per Manu Koné, la Roma torna sul mercato per un centrocampista

Approfondimenti su manu koné

Infortunio Manu Koné, centrocampista della Roma, che ha subito una lesione.

Koné ha subito una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra durante la partita contro il Milan.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su manu koné

Argomenti discussi: Koné, problema al flessore: rischia un lungo stop; Serie A: indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati di tutte le squadre | DAZN News IT; Roma, infortunio Koné: sospetta lesione muscolare. E Gasp: Si è stirato…; Tabella indisponibili Serie A: da Dumfries e Diao a Vlahovic e Gimenez, tutti gli infortunati e i tempi.

Manu Koné fuori un mese: lesione muscolare per il giallorossoManu Koné si è procurato una lesione di secondo grado alla coscia destra: stop di almeno un mese. Un brutto colpo per la Roma. europacalcio.it

Lesione muscolare per Koné: ecco le partite che salta per infortunioUscito poco prima del gol del Milan per un infortunio muscolare, Manu Koné si è sottoposto oggi agli esami strumentali che hanno confermato il pessimismo delle scorse ore. asromalive.it

Tegola per la Roma, lungo stop per Manu Koné Quanto starà fuori e quali partite salterà - facebook.com facebook

Brutte notizie in casa Roma: dopo essere uscito nel big match contro il Milan, Manu Koné si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di 2° grado al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero previsti sono x.com