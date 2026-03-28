Roma | Polizia all’alba controlla Salis prima del corteo No

Alle prime luci dell’alba, intorno alle 7, un gruppo di agenti ha fatto irruzione in un hotel nel centro di Roma, dove risiedeva un eurodeputata. La polizia ha proceduto con controlli prima di un corteo previsto nelle ore successive. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi dell’operazione, né dettagli riguardo alle persone coinvolte o alle accuse.

La tensione a Roma si è fatta palpabile questa mattina, quando alle ore 7:00 un gruppo di agenti ha bussato alla porta dell’hotel dove risiedeva l’eurodeputata Ilaria Salis. L’incontro con le forze dell’ordine avvenne poco prima della prevista manifestazione No Kings che si terrà nel pomeriggio di questo sabato 28 marzo 2026. L’intervento delle autorità è stato descritto come un controllo preventivo, effettuato all’alba senza che venisse redatto alcun verbale ufficiale al termine dell’azione. La politica ha denunciato la situazione come una pressione diretta sul suo soggiorno in vista dell’evento pubblico previsto Un mattino sotto osservazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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