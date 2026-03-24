Scherma Fencing for All sbarca nel mondo | il 27 marzo a Roma una tavola rotonda internazionale sull’inclusione
La Federazione Italiana Scherma promuove con la FIE un incontro al Belstay Hotel Roma Aurelia per lanciare globalmente il progetto che mette insieme atleti olimpici e autistici. Presente la Segretaria generale della FIE Saidova. Si chiude con un match di spada inclusiva Italia-Danimarca La scherma mondiale si riunisce a Roma per parlare di inclusione. Venerdì 27 marzo 2026, a partire dalle ore 15.30, il Belstay Hotel Roma Aurelia ospita la tavola rotonda internazionale “Fencing for All”, promossa dalla Federazione Italiana Scherma in collaborazione con la FIE, la Federazione Internazionale di Scherma. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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“Non l’ho mai detto a voce alta, purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente. Adesso abbiamo, dico ‘abbiamo’ con la squadra perché posso farlo solo grazie a un gruppo di persone che mi sta dietro in questo momento, abbiamo iniziato c x.com