Roma il corteo ' No Kings' occupa la tangenziale est
A Roma, il corteo chiamato ‘No Kings’ ha attraversato piazza dei Cinquecento e si è diretto verso San Giovanni, ma ha continuato il suo percorso fino ad occupare la Tangenziale est. La manifestazione si è svolta senza interruzioni e ha attraversato alcune delle principali strade della città, coinvolgendo un numero considerevole di partecipanti. Nessuna interruzione alle attività della circolazione si è verificata durante l’occupazione.
Il corteo ‘No Kings’ di Roma che da piazza dei Cinquecento doveva arrivare a San Giovanni ha proseguito il suo percorso fino all’occupazione della Tangenziale est. Al di là del disagi sul traffico, nel quadrante est di Roma, tutto si è svolto senza problemi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Articoli correlati
No Kings a Roma, corteo contro guerra e governo fino al Verano: bloccata la tangenziale, scontro sui numeriSi è conclusa a piazzale del Verano la manifestazione nazionale di No Kings Italia, tappa romana della mobilitazione globale “Together.
Scontri al corteo contro le Olimpiadi a Milano, tensioni e cariche della Polizia verso la tangenziale EstA Milano il corteo contro le Olimpiadi e la presenza dell’ICE è partito da piazzale Medaglie d’Oro e ha raggiunto il Corvetto passando vicino al...
Altri aggiornamenti su Roma il corteo 'No Kings' occupa la...
Temi più discussi: No Kings, il corteo contro guerre e riarmo: Sarà una grande festa popolare; No Kings: a Roma la due giorni contro i re e le loro guerre; Roma blindata per il corteo No Kings: attese 15mila persone; Sabato il corteo No Kings: Ora rilanciamo la lotta per la libertà.
Oggi corteo No Kings Italia a Roma contro la guerra: Blocchiamo tuttoUna grande marcia popolare per invadere Roma e bloccarla, una mobilitazione globale che si svolge in contemporanea in altri Paesi, contro i re e le loro guerre. Oggi, sabato 28 marzo, è il gio ... tg24.sky.it
Macron, 'evitare che l'Iraq sia trascinato nell'attuale escalation''Bisogna fare tutto il possibile' ... msn.com
"Per un mondo libero dalle guerre", a Roma migliaia al corteo No Kings #ANSA - facebook.com facebook
I manifestanti scesi in piazza a Roma per il No Kings Day sono entrati in corteo all'interno della tangenziale Est, intonando contro il governo Meloni. x.com