Roma il corteo ' No Kings' occupa la tangenziale est

A Roma, il corteo chiamato ‘No Kings’ ha attraversato piazza dei Cinquecento e si è diretto verso San Giovanni, ma ha continuato il suo percorso fino ad occupare la Tangenziale est. La manifestazione si è svolta senza interruzioni e ha attraversato alcune delle principali strade della città, coinvolgendo un numero considerevole di partecipanti. Nessuna interruzione alle attività della circolazione si è verificata durante l’occupazione.