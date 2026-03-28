A Roma, si è svolta una manifestazione organizzata da No Kings Italia, che ha coinvolto un corteo contro la guerra e il governo. La protesta, che ha attraversato le strade della città, si è conclusa nel quartiere del Verano. Durante la giornata, la tangenziale è stata bloccata e si sono verificati scontri relativi ai numeri della partecipazione, mentre la mobilitazione fa parte di un evento globale chiamato “Together”.

Si è conclusa a piazzale del Verano la manifestazione nazionale di No Kings Italia, tappa romana della mobilitazione globale “Together. Contro i Re e le loro guerre”. Un corteo lungo, partecipato e politicamente eterogeneo che ha attraversato la Capitale per ore, trasformandosi progressivamente in una protesta non solo contro la guerra, ma anche contro il governo e le politiche interne. La mobilitazione ha riunito un fronte ampio: dalla Cgil all’ Arci, fino a movimenti, collettivi, centri sociali e realtà più radicali. Oltre 700 le sigle aderenti secondo gli organizzatori, con partecipanti arrivati da tutta Italia. Imponente il dispositivo di sicurezza predisposto lungo il percorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - No Kings a Roma, corteo contro guerra e governo fino al Verano: bloccata la tangenziale, scontro sui numeri

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