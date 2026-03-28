Roma donna cade in un pozzo non segnalato | recuperata a 15 metri di profondità

Una donna è caduta in un pozzo non segnalato a Roma ed è stata recuperata dopo essere rimasta a circa 15 metri di profondità. Durante la caduta, si è fermata aggrapandosi a una trave presente all’interno del pozzo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la donna con l’ausilio di attrezzature specifiche. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Una donna è caduta in un pozzo all'interno del Parco della Pace in via di Monte Stallonara, zona Pisana, a Roma. Il pozzo non era segnalato. Durante la caduta la donna si è fermata a circa 15 metri di profondità agganciandosi ad una trave che si trovava all'interno, il personale dei vigili del fuoco ha approntato tutte le possibili soluzioni possibili per riportare la signora in superficie nel minor tempo possibile. L'episodio si è verificato intorno alle 14:40 di sabato 28 marzo.Dopo un'ora la donna è stata salvata. . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Cade in un pozzo non segnalato nel parco della Pace a Roma: donna precipita per 15 metriLa donna, che stava camminando con il marito, è rimasta agganciata a una trave e bloccata a quindici metri di profondità.

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