Roma | donna cade in un pozzo vigili del fuoco tentano di recuperarla a 15 metri di profondità

A Roma, nel parco della Pace in Via di Monte Stallonara, una donna è caduta in un pozzo non segnalato mentre passeggiava con il marito. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 14.40 e stanno cercando di recuperarla a circa 15 metri di profondità. Sul posto anche le forze dell’ordine e i soccorritori. La donna è rimasta intrappolata nel pozzo e le operazioni di salvataggio sono in corso.

Roma, 28 marzo 2026 - I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 14.40 al parco della Pace in Via di Monte Stallonara a Roma dove una donna, mentre passeggiava con il marito, è caduta in un pozzo non segnalato. La donna è precipitata per circa 15 metri, poi è riuscita ad agganciarsi a una trave, fermando la caduta. Il personale dei vigili del fuoco sta approntando le varie tecniche per tentare di riportarla in superficie. Sul posto le forze dell'ordine ed i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Roma: donna cade in un pozzo, vigili del fuoco tentano di recuperarla a 15 metri di profondità Articoli correlati Donna cade in un pozzo a Roma, intervengono i vigili fuocoUna donna è caduta in un pozzo all’interno del Parco della Pace in via di Monte Stallonara a Roma. Cade in un dirupo a Pietra di Fonte a una profondità di 40 metri: salvato dai vigili del fuocoSul posto, nel territorio di Roccella Ionica, insieme ai pompieri in azione anche gli specialisti del nucleo speleo-alpino-fluviale, che grazie al... Una raccolta di contenuti su Roma donna cade in un pozzo vigili del... Temi più discussi: Donna trovata morta in scuola a Roma, ipotesi suicidio; Tragedia a Lanuvio: cade nel laghetto di pesca sportiva e muore affogata; Lanuvio, tragedia al laghetto di via Fontana della Parata: cade in acqua e muore una donna di 63 anni; Ragazza trovata morta davanti a un liceo a Roma: Era in pigiama e senza scarpe. Lezioni sospese. Roma: donna trovata morta in pigiama al liceo Vivona | Si ipotizza un suicidio: chiusa la scuolaTrovato al liceo Vivona di Roma il corpo di una donna senza vita: la prima ipotesi sembra essere quella di un suicidio, ma tutte le piste restano aperte È una vicenda ancora tutta da scrivere e compre ... ilsussidiario.net Roma, donna trovata morta al liceo Vivona all'EurQuesta mattina è stato trovato il corpo senza vita di una donna, davanti alle scale di emergenza del liceo Francesco Vivona, nel quartiere Eur di Roma. Sembra che la donna fosse in pigiama. Non si ... tg24.sky.it E' partito da piazza della Repubblica a Roma il corteo del movimento No Kings Italia, che rientra nell'ambito della mobilitazione globale del 27 e 28/03 'Together-Contro i re e le loro guerre'. La stessa mobilitazione si tiene oggi anche in altre città del mondo t - facebook.com facebook #NoKings a #Roma: "Blocchiamo tutto". Allerta anarchici e pro Askatasuna x.com