Una donna è rimasta intrappolata in un pozzo non segnalato nel Parco della Pace in via di Monte Stallonara a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrerla. La donna è stata recuperata dai pompieri e trasportata in ospedale per le cure del caso. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Una donna è caduta in un pozzo all’interno del Parco della Pace in via di Monte Stallonara a Roma. Il pozzo non era segnalato. Durante la caduta la donna si è fermata a circa 15 metri di profondità agganciandosi a una trave che si trovava all’interno, il personale dei vigili del fuoco sta approntando le imbracature per riportare la signora in superficie. L’episodio si è verificato intorno alle 14.40. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Donna cade in un pozzo a Roma, intervengono i vigili fuoco

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