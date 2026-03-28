Roma donna cade in un pozzo non segnalato | recuperata a 15 metri di profondità dopo un' ora

Una donna è caduta in un pozzo non segnalato e si è fermata a circa 15 metri di profondità, agganciandosi a una trave. L'intervento di soccorso è durato circa un'ora, durante la quale i Vigili del Fuoco hanno effettuato le operazioni di recupero. La donna è stata estratta e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Una donna è caduta in un pozzo all'interno del Parco della Pace in via di Monte Stallonara, zona Pisana, a Roma. Il pozzo non era segnalato. Durante la caduta la donna si è fermata a circa 15 metri di profondità agganciandosi ad una trave che si trovava all'interno, il personale dei vigili del fuoco ha approntato tutte le possibili soluzioni possibili per riportare la signora in superficie nel minor tempo possibile. L'episodio si è verificato intorno alle 14:40 di sabato 28 marzo.Dopo un'ora la donna è stata salvata. . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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