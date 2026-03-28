Alle 14.40 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti nel parco della Pace in Via di Monte Stallonara a Roma, dove una donna è caduta in un pozzo non segnalato mentre passeggiava con il marito. La donna è precipitata per circa 15 metri e si è agganciata a una trave, consentendo il recupero da parte dei soccorritori.

Roma, 28 marzo 2026 - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 14.40 al parco della Pace in Via di Monte Stallonara a Roma dove una donna, mentre passeggiava con il marito, è caduta in un pozzo non segnalato. La donna è precipitata per circa 15 metri, poi è riuscita ad agganciarsi a una trave, fermando la caduta. Il personale dei vigili del fuoco, usando varie tecniche per tentare di riportarla in superficie, è riuscita a raggiungerla e a soccorrerla. La donna è ferita ma cosciente ed è stata affidata ai sanitari del 118. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Roma: donna cade in un pozzo non segnalato. Vola per 15 metri e si aggancia a una trave: recuperata dai vigili del fuoco

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Cade in un pozzo non segnalato nel parco della Pace a Roma: donna precipita per 15 metriLa donna, che stava camminando con il marito, è rimasta agganciata a una trave e bloccata a quindici metri di profondità.

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