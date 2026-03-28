Donna cade in un pozzo non segnalato in un parco di Roma | è precipitata a 15 metri di profondità

Una donna è caduta in un pozzo non segnalato nel parco della Pace in via di Monte Stallonara a Roma. La caduta si è verificata mentre passeggiava con il marito all’interno dell’area verde. La donna è precipitata per circa 15 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e recuperare la donna.

Una donna è caduta in un pozzo mentre camminava con il marito all’interno del parco della Pace in via di Monte Stallonara a Roma. A quanto reso noto dai vigili del fuoco, il pozzo non era segnalato e si è fermata a circa 15 metri di profondità agganciandosi a una trave che si trovava all’interno. I pompieri hanno utilizzato varie tecniche per riportarla in superficie, riuscendoci poco dopo le 15. La donna è ferita ma cosciente ed è stata affidata ai medici del 118 per trasportarla in ospedale. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Rubble Not Opportunity: Let’s Sound the Alarm Against the Dismantling of Scientific Research! “Una roba incredibile”: Mara Venier cambia casa all’improvviso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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