No Kings Italia a Roma il corteo del 28 marzo | È solo l’inizio

Il 28 marzo si terrà a Roma una manifestazione organizzata da No Kings Italia, con lo slogan “È solo l’inizio”. La mobilitazione ha come obiettivo quello di esprimere dissenso riguardo alla recente alleanza tra le forze di destra estrema e le istituzioni. Gli organizzatori affermano che l’esito del referendum potrebbe ancora favorire un aumento del consenso, sottolineando che molte persone hanno deciso di opporsi alla situazione attuale.

Roma, 25 marzo 2026 – “Nessuno ha votato no per tornare all’Italia che c’era prima di questa alleanza omicida tra capitale e destre estreme – ha aggunto – La maggioranza del referendum può crescere ancora ora che molti hanno trovato il coraggio di dare lo scacco alla regina. Il 27 e il 28 marzo serve anche a offrire uno spazio per farci più uniti, non solo per mandare via il governo ma per cambiare tutto”. “Vogliamo essere molto chiari – ha detto un altro dei promotori, Luca Blasi – i No King vogliono partire per solcare una nuova strada e questo lo diciamo anche alla sinistra generalmente intesa. Non ci è piaciuto e non ci piace il dibattito che è uscito fuori subito dopo il referendum: troviamo il dibattito sulla leadership riduttivo, il referendum è stato un fatto storico e ora bisogna tornare a parlare di programmi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

No Kings, a Roma il 27 e 28 marzo concerto e corteo contro riarmo e svolta autoritaria. In piazza anche a Londra e negli UsaNon sarà solo una manifestazione, comincia a prendere forma la due giorni “Together” in programma a Roma, con un concerto la sera di venerdì 27 marzo...

Askatasuna annuncia nuove mobilitazioni: appuntamenti a Livorno e corteo a Roma il 28 marzoABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo la manifestazione nazionale del 31 gennaio a Torino, segnata da momenti di tensione, (nella foto d’apertura, l’episodio...

Tutti gli aggiornamenti su Kings Italia

Temi più discussi: 28 marzo a Roma, la CGIL aderisce a No Kings; No Kings: il 27 e 28 marzo a Roma la grande due giorni contro i re e le loro guerre; I No Kings contro il miliardario Peter Thiel a Roma: Oligarca con le mani sporche di sangue; NO KINGS: PARTENZA COLLETTIVA DA BRESCIA VERSO LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI SABATO 28 MARZO.

King’s Million: dominio italiano a RozvadovTre azzurri in top 10 e ben 23 qualificati al day 3 del torneo da 5.596 ingressi al King Million di Rozvadov, con Terrazzano e Cammarata che guidano il day 2. gioconews.it

Kings World Cup Nations 2026: l’Italia si presenta e punta al Mondiale in BrasileL’Italia è pronta a scendere in campo alla Kings World Cup Nations 2026, il Mondiale per Nazionali della Kings League in programma dal 3 al 17 gennaio in Brasile. Nel video, alcuni dei giocatori ... sportmediaset.mediaset.it

NOTIZIE BASILICATA I ragazzi dei Kings di Rivello vincono lo scudetto del Baseball5 Nello scorso fine settimana, i ragazzi della Kings Rivello sono diventati Campioni d'Italia B5, categoria Youth di Baseball. Nella meravigliosa cornice del Pala Ercole di - facebook.com facebook