Questa mattina, nella capitale, due agenti di polizia si sono presentati nella camera d’albergo di un eurodeputato per un controllo preventivo. La parlamentarista ha riferito di essere stata svegliata da questa operazione, senza ulteriori dettagli o spiegazioni fornite dalle forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni sulla modalità e sulla validità di tali controlli.

“Questa mattina Ilaria Salis, nostra eurodeputata, ha denunciato di essere stata svegliata da due agenti di polizia che si sono presentati nella sua camera d’albergo a Roma per effettuare un ‘controllo preventivo’. Nonostante lei si sia qualificata subito gli agenti hanno atteso quasi un’ora prima di andare via. Si tratta di una vicenda di una gravità inaudita, ancora peggiore perché avvenuta a poche ora dalla grande manifestazione di oggi pomeriggio”. Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs in una nota. “ E’ inaccettabile che in Italia – proseguono i leader rossoverdi – una parlamentare sia sottoposta a controlli preventivi. Il governo Meloni ha deciso di sottoporre a controlli i parlamentari di opposizione? Non siamo ancora diventati l’Ungheria di Orban e non intendiamo diventarlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, controllo preventivo della Polizia per Ilaria Salis: “L’Italia è ormai un regime”

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