Questa mattina, un’ eurodeputata ha riferito di essere stata svegliata da due agenti di polizia che si sono presentati nella sua camera d’albergo a Roma per un controllo preventivo. L’episodio è stato segnalato dall’interessata, che ha definito inaccettabile l’intervento. La polizia ha effettuato il controllo senza aver presentato un mandato o un preavviso formale.

«Questa mattina Ilaria Salis, nostra eurodeputata, ha denunciato di essere stata svegliata da due agenti di polizia che si sono presentati nella sua camera d’albergo a Roma per effettuare un "controllo preventivo". Nonostante lei si sia qualificata subito gli agenti hanno atteso quasi un’ora prima di andare via. Si tratta di una vicenda di una gravità inaudita, ancora peggiore perché avvenuta a poche ore dalla grande manifestazione di oggi pomeriggio». Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs, in una nota. «È inaccettabile che in Italia - proseguono i leader rossoverdi - una parlamentare sia sottoposta a controlli preventivi. Il governo Meloni ha deciso di sottoporre a controlli i parlamentari di opposizione? Non siamo ancora diventati l’Ungheria di Orban e non intendiamo diventarlo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ilaria Salis "svegliata" da un "controllo preventivo" della polizia nella sua camera d'albergo. Avs: "E' inaccettabile"

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