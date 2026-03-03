Il Milan avrebbe perso la possibilità di ingaggiare il centrocampista André, secondo quanto riferiscono fonti dal Brasile, il Corinthians avrebbe infatti rifiutato la proposta rossonera. La trattativa tra i due club era in corso, ma al momento non ci sono ulteriori sviluppi ufficiali. La situazione rimane in sospeso e il futuro del giocatore resta incerto.

Nelle scorse ore sarebbe andato in scena un incontro tra il calciatore André, i suoi agenti e il Corinthians per prendere una decisione definitiva per quanta riguarda l'offerta di calciomercato del Milan da circa 17 milioni. Secondo quanto riferisce identidadecorinthiana.com, il Corinthians avrebbe respinto l'offerta del Milan e avrebbe scelto di non presentare una controproposta. LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni: “Il nuovo stadio sarà il più bello d’Europa. Lo facciamo insieme all’Inter perché .” >>> L'offerta da circa 17 milioni bonus compresi del Milan non sarebbe quindi sufficiente per il club brasiliano. Secondo il portale brasiliano il Corinthians si aspetterebbe ulteriori offerte per il giocatore, che per ora rimane un giocatore del club brasiliano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dal Brasile brutte notizie per André, il Corinthians avrebbe detto no al Milan. I dettagli

