Genoa brutte notizie per De Rossi in vista della sfida contro la Roma! Si ferma quel centrocampista le ultime

Il Genoa ha annunciato che un centrocampista chiave si è infortunato e sarà indisponibile per la prossima partita contro la Roma. La squadra ha comunicato le ultime novità riguardo ai giocatori che non potranno scendere in campo, segnando un possibile cambiamento nelle scelte di formazione di De Rossi. La notizia riguarda direttamente la rosa e le possibili strategie in vista della sfida.