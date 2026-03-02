Genoa brutte notizie per De Rossi in vista della sfida contro la Roma! Si ferma quel centrocampista le ultime
Il Genoa ha annunciato che un centrocampista chiave si è infortunato e sarà indisponibile per la prossima partita contro la Roma. La squadra ha comunicato le ultime novità riguardo ai giocatori che non potranno scendere in campo, segnando un possibile cambiamento nelle scelte di formazione di De Rossi. La notizia riguarda direttamente la rosa e le possibili strategie in vista della sfida.
Calciomercato Milan, rossoneri pronti alla battaglia legale per quel giocatore! Ecco cosa può succedere Chelsea, clamorosa confessione di Boehly su Cucurella: è arrivato nei Blues grazie al.Manchester City! Retroscena sul suo acquisto Calciomercato Milan: André vicinissimo ai rossoneri! Aggiornamenti importanti sul colpo a centrocampo, svelati i prossimi passi Calciomercato Milan, rossoneri pronti alla battaglia legale per quel giocatore! Ecco cosa può succedere Bologna, Italiano nel post partita: «Disputato un primo tempo di grande livello. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Genoa, testa all’Atalanta: buone notizie per De Rossi. Il punto sull’infermeria del Grifone in vista della partita contro la DeaIl Genoa si prepara ad affrontare la prossima sfida di campionato contro l’Atalanta con un bollettino medico che porta notizie contrastanti.
Leggi anche: Napoli, brutte notizie per Conte: assenza pesante in vista della sfida contro il Verona! Le ultimissime
Una selezione di notizie su Genoa
Temi più discussi: Genoa, brutte notizie per De Rossi: Norton-Cuffy rischia di saltare l’Inter; Roma-Juventus, Wesley ammonito: salterà il Genoa; Valentin Carboni, grave infortunio al ginocchio al Racing: addio al Mondiale e futuro all'Inter in bilico; Genoa, occhio alle sorprese di formazione: dall’idea Baldanzi allo spostamento di Norton-Cuffy, le ultime.
Genoa, si ferma Baldanzi: le ultime in vista della RomaIl Genoa potrebbe perdere Tommaso Baldanzi per la gara contro la Roma di Gian Piero Gasperini di domenica prossima ... gianlucadimarzio.com
Pronostico Genoa-Torino, chi perde è nei guai: occhio al dato sulle palle inattiveGenoa-Torino è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it
Rinunciatario no. Il Genoa di San Siro nell’impalcatura della partita ha rispettato quanto chiesto da Daniele De Rossi - facebook.com facebook
#Ndicka: “Siamo delusi, volevamo vincere. Ma ora testa al #Genoa” x.com