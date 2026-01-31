La Questura di Torino si prepara a un corteo che si preannuncia difficile. In vista della protesta di oggi, le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli e installato posti di blocco in punti strategici. La manifestazione, organizzata in risposta allo sgombero della sede di Askatasuna, si svolge in un clima teso e con segnali di infiltrazioni dalla Francia, oltre a minacce di coltelli tra i partecipanti. La città si attende una giornata ad alto rischio, con agenti pronti a intervenire in caso di scontri o azioni violente.

Segnali preoccupanti da Torino in vista delle proteste del movimento antagonista. In relazione alla manifestazione nazionale prevista per oggi sabato 31 gennaio, in risposta allo sgombero della sede di Askatasuna, la Questura di Torino ha predisposto servizi di osservazione e di vigilanza connessi all'arrivo nel capoluogo torinese dei manifestanti, e vigilanze fisse e dinamiche nei confronti di obiettivi sensibili. Finora dieci persone, tre provenienti dalla Francia, 8 dall'autostrada Torino - Milano e due in treno da Genova, sono state accompagnate in ufficio perché trovate in possesso di maschere antigas, passamontagna e oggetti atti al travisamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Askatasuna, corteo ad alto rischio: "Infiltrati dalla Francia e coltelli"

Askatasuna vuol dire libertà: sabato 31 gennaio corteo nazionale a Torino; Askatasuna, il 31 si teme una giornata di violenza a Torino. E in rete tornano a circolare manuali e 'kit anti gas'; Torino, movimenti in piazza per Askatasuna; A Torino il corteo nato dallo sgombero dell'Askatasuna per costruire l'alternativa.

Corteo per Askatasuna, Torino attende 10.000 manifestanti: tutte le news in direttaIl corteo nazionale di solidarietà ad Askatasuna è previsto oggi, sabato 31 gennaio 2026, a Torino con due spezzoni principali: il primo partirà alle 14 dalla stazione di Porta Susa, raccogliendo sind ...

Corteo Askatasuna, Torino blindata per la maxi-manifestazione. Il procuratore del Piemonte: città sotto scacco dei facinorosiOggi i percorsi dei tre diversi spezzoni della manifestazione nazionale contro lo sgombero di Askatasuna, in programma a Torino, dovrebbero confluire tutti in un unico corteo nei dintorni ...

