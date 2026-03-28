Roma blindata per il corteo No Kings attesi almeno in 15mila

Roma è stata messa sotto stretta sorveglianza in occasione del corteo del movimento No Kings Italia, parte di una mobilitazione internazionale contro le guerre e i monarchi. L'evento, previsto per le 14, partirà da piazza della Repubblica e si dirigerà verso piazza San Giovanni, con almeno 15.000 partecipanti attesi. La città si trova sotto massima attenzione per garantire l'ordine pubblico durante la manifestazione.

(Adnkronos) – Massima allerta e Roma blindata, oggi, per il corteo del movimento No Kings Italia nell'ambito della mobilitazione globale 'Together-Contro i re e le loro guerre', che scenderà strada dalle 14, partendo da piazza della Repubblica direzione piazza San Giovanni. Si attendono, come da preavviso in questura, almeno 15mila persone. Ma il numero –. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati “No Kings”, oggi manifestazione a Roma: attese almeno 15mila personeRoma si prepara a una giornata di mobilitazione e massima attenzione per l’ordine pubblico. Leggi anche: Roma blindata per il "No Kings". Infiltrati e provocatori: ecco gli obiettivi a rischio Contenuti e approfondimenti su Roma blindata Temi più discussi: Roma blindata: Askatasuna e No Kings, previste 15mila persone in piazza; Roma blindata per il corteo No Kings: attese 15mila persone; A Roma il corteo contro la guerra: timore di scontri, Capitale blindata; Roma blindata per il corteo No Kings: 15mila in piazza e allerta massima per il rischio infiltrazioni. Roma blindata per il corteo No Kings: oltre 1.000 agenti, controlli su stazioni, metro e caselliRoma si blinda per il corteo No Kings e schiera un dispositivo di sicurezza straordinario. Oltre 1.000 uomini delle forze dell’ordine - tra polizia, carabinieri e Guardia di finanza - presidieranno ... ilsole24ore.com Roma blindata per il corteo No Kings: attese 15mila personeMassima allerta per la manifestazione del 28 marzo: timore infiltrazioni e controlli rafforzati in tutta la città ... rainews.it Domani Roma sarà blindata e loro cosa fanno Organizzano già l’assistenza legale. Numero pronto, avvocati in piazza, rete attiva. Non per difendere cittadini onesti, ma per gestire cosa Fermi Denunce Disordini È questa l’idea di manifestazione x.com hai bisogno di cambiare la serratura della tua porta blindata Specialisti nel pronto intervento su serrature, chiavi spezzate e cilindri difettosi. Installazione dispositivi di sicurezza Rapidità, professionalità e sicurezza garantita. Interventi 7/7 h24 roma - facebook.com facebook