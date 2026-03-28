Oggi a Roma si svolge la manifestazione “No Kings” con un'affluenza stimata di almeno 15 mila partecipanti. La città si prepara a una giornata di mobilitazione, con le forze dell'ordine pronte a garantire l'ordine pubblico. La manifestazione, che interessa diverse zone della città, si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza segnalazioni di incidenti o problemi rilevanti.

Roma si prepara a una giornata di mobilitazione e massima attenzione per l’ordine pubblico. Sabato 28 marzo nella Capitale, infatti, è prevista la manifestazione nazionale ‘ No Kings ‘, inserita in una mobilitazione internazionale contro il riarmo, le guerre e quelle che gli organizzatori definiscono derive autoritarie. L’iniziativa è promossa da una rete di movimenti sociali e associazioni. Il percorso, stando a quanto annunciato dagli organizzatori, dovrebbe partire da piazza della Repubblica e attraversare il centro fino all’area di San Giovanni. La partenza del corteo è prevista alle 14 da piazza della Repubblica e prima di raggiungere piazza San Giovanni, passerà per via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “No Kings”, oggi manifestazione a Roma: attese almeno 15mila persone

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