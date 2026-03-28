roma alta tensione per la manifestazione no kings

A Roma si sono svolte manifestazioni con partecipanti provenienti da vari settori, tra cui centri sociali, collettivi studenteschi, sindacati e rappresentanti di partiti e movimenti politici di opposizione al governo. La mobilitazione si è svolta in diverse zone della città, con un'alta presenza di manifestanti e alcuni momenti di tensione. La polizia ha monitorato gli eventi per tutta la giornata.

Dai centri sociali ai collettivi studenteschi. Dai sindacati ad alcuni esponenti politici di partiti e movimenti in opposizione al governo Meloni. E' la variegata marea "No Kings", dal titolo della manifestazione in programma nel pomeriggio nella Capitale. Almeno settecento sigle e quindicimile persone sono attese tra le strade di Roma. E il timore è che frange antagoniste o anarchiche - forse anche esponenti di Askatasuna - possano infiltrarsi e innalzare la tensione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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