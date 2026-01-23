Corteo ad alta tensione Scattano i divieti per la manifestazione a Massa | No a criminalizzazioni

A Massa si avvicina una grande manifestazione prevista per domani, con un crescente numero di adesioni e alcune tensioni. Le autorità hanno introdotto divieti per garantire l’ordine pubblico, mentre le discussioni sulla partecipazione continuano a coinvolgere diversi attori locali. La città si appresta a vivere un evento di rilevanza, in un contesto di attenzione e confronto tra le parti coinvolte.

Massa, 23 gennaio 2026 – Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e la città si prepara per la maxi manifestazione di domani per la quale si continuano a moltiplicare le adesioni, accanto alle polemiche. Il Comune, proprio per ’reggere’ l’impatto, ha predisposto un’ordinanza ad hoc e diffuso avvisi “che a partire dalle 8 di domani sarà vietata la sosta dei veicoli a motore in: piazza della Stazione, viale Roma, viale Eugenio Chiesa, piazza Liberazione, viale Puccini, via Marternità, via Turati, piazza largo Matteotti, teatro Guglielmi, via Porta Fabbrica e piazza Aranci”. Il motivo: “In quanto percorso del corteo organizzato dalla Cgil – si legge nell’avviso – per domani dalle 8 alle 14, dove le strade indicate saranno anche chiuse al traffico”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

