La rivoluzione robotica fa tappa a Scorrano | il sistema da Vinci raddoppia l’eccellenza

Innovazione tecnologica e chirurgia mininvasiva al centro del dibattito nell’ospedale "Ignazio Veris Delli Ponti", che si prepara a diventare un polo d’avanguardia per l’intero territorio SCORRANO – L’innovazione tecnologica nella sanità salentina segna un nuovo traguardo con il potenziamento della chirurgia robotica presso l’ospedale “Ignazio Veris Delli Ponti” di Scorrano. In un convegno tenutosi questa mattina, professionisti sanitari e specialisti si sono confrontati sulle sfide e le opportunità offerte dall’imminente arrivo del secondo robot chirurgico “da Vinci” dell’Asl di Lecce. Questo nuovo strumento si affiancherà a quello già operativo da quattro anni al “Vito Fazzi”, consolidando un percorso di modernizzazione che punta a trasformare radicalmente l’assistenza chirurgica nella provincia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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