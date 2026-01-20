Boni e Casini in visita alla Svi | Un’eccellenza che porta occupazione e competitività

L’assessore regionale Filippo Boni e la consigliera Roberta Casini hanno visitato questa mattina la Svi Spa di Lucignano, azienda specializzata nella progettazione di mezzi ferroviari. La visita ha evidenziato l’importanza dell’impresa per l’economia locale, con particolare attenzione alla creazione di occupazione e alla capacità di competere sul mercato internazionale. Un momento di confronto volto a consolidare il ruolo strategico della Svi nel settore ferroviario.

Nel corso della visita, l'assessore Boni ha anche affrontato il tema strategico della stazione Alta Velocità Medioetruria Presente anche Maurizio Seri, amministratore unico di T.F.T. S.p.A. La delegazione regionale è stata accolta dall'amministratore delegato Mauro Vannoni, dal presidente Ivano Sambuchi e dal componente del cda Lorenzo Vannoni, che hanno illustrato la storia dell'azienda, l'insediamento produttivo a Lucignano, le fasi di ampliamento, le unità operative e le prospettive di sviluppo sui mercati nazionali e internazionali. "È stata una mattinata molto importante – ha dichiarato Filippo Boni – perché in questa fase è fondamentale conoscere non solo le problematiche del territorio toscano, ma anche le sue eccellenze produttive.

