Ben ritrovati a tutti gli appassionati di wrestling, questa settimana il nostro approfondimento su NXT subirà un ritardo di alcuni giorni rispetto alla programmazione abituale. La rubrica “Road To Stand & Deliver” prosegue, anche se con qualche piccolo imprevisto lungo il percorso. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi e sui dettagli più recenti delle prossime puntate.

Ben ritrovati amici di ZonaWrestling, da questa settimana il nostro appuntamento con gli approfondimenti su NXT slitta di qualche giorno. Stand & Deliver è quasi alle porte, ancora una settimana e andrà in scena l’evento più importante dell’anno per lo show di sviluppo della WWE. Quest’anno sarà un appuntamento diverso, sia per collocazione temporale e geografica, lontano da quel weekend di WrestleMania a Las Vegas, sia per la card, con diverse Superstar passate al piano di sopra in questo anno. Proprio l’anticipo di Stand & Deliver a parer mio costituisce un piccolo problema, l’annuncio è stato dato solo a fine febbraio e quest’anno tra Vengeance Day e Stand & Deliver trascorrerà meno di un mese, a differenza per esempio dei due mesi intercorsi lo scorso anno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Road To Stand & Deliver: Un percorso con qualche piccola buca

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