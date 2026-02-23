Sugar a Palazzo Cavallo | né destra né sinistra solo bellezza e qualche buca ma con stile

Giuseppe Angiolini, conosciuto come Sugar, ha partecipato a un evento a Palazzo Cavallo, attirando l’attenzione con il suo stile deciso. La sua presenza ha scatenato discussioni tra i residenti, soprattutto per le sue dichiarazioni sul suo modo di vedere la politica, che preferisce definire “né destra né sinistra, solo bellezza”. Durante il pomeriggio, ha affrontato domande sui lavori di riqualificazione della piazza, evidenziando alcune criticità come le buche sparse in zona.

© Lortica.it - Sugar a Palazzo Cavallo: “né destra né sinistra, solo bellezza (e qualche buca, ma con stile)”

Arezzo s'è svegliata tra le rose bianche e l'odore di campagna elettorale. Non è una sfilata alla Fashion Week di Milano, ma quasi: microfoni al posto dei fotografi, cronisti al posto delle influencer, e in mezzo lui, Giuseppe Angiolini, per tutti Sugar. Sì, proprio lui. L'uomo che dalla moda ora punta al municipio. Da presidente della passerella a sindaco della piazza. La scena parte soft: "Mettiamoci davanti a queste belle rose bianche". Sembra l'inizio di una pubblicità di profumi, invece è la nascita di una candidatura. Con accanto l'architetto politico dell'operazione, Pasquale Giuseppe Macrì, che candidamente ammette: "Senza di lui non mi sarei mosso".