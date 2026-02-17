Il Comune tira le orecchie all' arcidiocesi ancora crolli dalla Chiesa di Cumia superiore | un pericolo per i residenti

Il Comune ha multato l’arcidiocesi di Messina dopo che la Chiesa di Cumia superiore è crollata ancora una volta, mettendo a rischio i passanti. La causa è il deterioramento della struttura, che da mesi non riceve interventi di manutenzione. La chiesa, infatti, continua a sgretolarsi e ha già causato alcuni danni alle proprietà vicine, spingendo il sindaco Basile a intervenire con un'ordinanza per tutelare i cittadini.

Provvedimento del sindaco Basile dopo il sopralluogo dei vigili del Fuoco che non sono potuti intervenire perché il bene è sotto vincolo della Soprintendenza. La Chiesa ha trenta giorni di tempo per effettuare controlli Il Comune tira le orecchie all'arcidiocesi di Messina. La Chiesa Maria Santissima Annunziata a Cumia superiore rappresenta un pericolo per i residenti e così il sindaco Basile è stato costretto ad emettere un'ordinanza specifica nei confronti della Diocesi in quanto proprietaria dell'immobile e del religioso che amministra lo stabile dedicato al Culto. Il 2 febbraio, infatti, il Comando Provinciale dei vigili del Fuoco dopo sopralluogo dei suo uomini "accertava lo stato di pericolo causato dal degrado generalizzato del prospetto dell'edificio, riscontrava la presenza di intonaci e calcinacci distaccati e già caduti sulla strada pedonale retrostante la chiesa, nonché ulteriori porzioni deteriorate in imminente pericolo di distacco.

