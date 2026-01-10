Il gatto Cesare scompare in Lunigiana ritrovato a Pisa dopo sei mesi

Dopo sei mesi di assenza, il gatto Cesare è stato ritrovato a Pisa, dopo essere scomparso a Mulazzo a luglio. La scoperta è avvenuta il 26 dicembre grazie all’intervento delle guardie zoofile del Nogra, che hanno localizzato il felino nascosto sotto le auto, confermando il suo ritrovamento e offrendo un lieto fine a questa vicenda di scomparsa e ritrovamento.

Pisa, 10 gennaio 2026 – Una storia a lieto fine quella del gatto Cesare, scomparso a Mulazzo a luglio e ritrovato a Pisa il 26 dicembre da una pattuglia di guardie zoofile del Nogra, accorsa in seguito alla segnalazione di una passante che aveva notato il felino che si nascondeva, spaesato, sotto le macchine. L'ipotesi è che il gatto, allontanatosi dalla piccola frazione di Massa Carrara, sia salito sul furgone di un corriere o di un autoveicolo arrivando così a Pisa. Cesare è stato poi rifocillato con cibo e acqua, conquistando l'affetto di tutto il Comando, e grazie al microchip si è finalmente ricongiunto con la sua proprietaria due giorni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il gatto Cesare scompare in Lunigiana, ritrovato a Pisa dopo sei mesi Leggi anche: Cesare Cremonini, il live al Circo Massimo sold out con sei mesi di anticipo Leggi anche: Esce di casa e scompare nel nulla, ritrovato dopo giorni: portato in ospedale in codice rosso La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il gatto Cesare scompare in Lunigiana, ritrovato a Pisa dopo sei mesi - Soccorso da una pattuglia di guardie zoofile del Nogra il 26 dicembre, il gatto è tornato a casa tra le braccia della proprietaria ... lanazione.it

