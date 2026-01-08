Caso Renee Nicole Good si accende lo scontro politico negli Stati Uniti sul metodo Trump

Il caso di Renee Nicole Good ha suscitato un intenso dibattito negli Stati Uniti, evidenziando le tensioni tra le forze dell’ordine e le questioni di immigrazione. L’incidente, avvenuto a Minneapolis durante un’operazione dell’ICE, ha riacceso le discussioni sul metodo di intervento adottato dall’amministrazione Trump. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione pubblica e politica verso le modalità di gestione delle operazioni di controllo e sicurezza.

Minneapolis, 7 gennaio 2026. Ore 9.35. Nel quartiere di Powderhorn, a sud della città, durante un'operazione dell'Immigration and Customs Enforcement, un agente federale spara contro una donna alla guida della propria auto. Si chiamava Renee Nicole Good, aveva 37 anni, cittadina statunitense, madre di tre figli. Muore pochi istanti dopo. L'Immigration and Customs Enforcement (Ice) stava conducendo l'operazione "Metro Surge", un dispiegamento straordinario di agenti federali in un'area residenziale. Nelle ore successive, il Department of Homeland Security sostiene che la donna abbia "usato il veicolo come arma" e che l'azione rientri nella risposta a una "minaccia terroristica interna".

Chi era Renee Nicole Good, la donna uccisa a Minneapolis nel video della sparatoria dell’ICE - Renee Nicole Good, poetessa 37enne, madre di tre figli, è la donna uccisa a Minneapolis da un agente dell’ICE. fanpage.it

Le immagini dell'uccisione di Renee Nicole Good a Minneapolis da parte di un agente dell'Ice - A Minneapolis, in Minnesota, un agente dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice), l'agenzia per l'immigrazione americana, nelle prime ore di me ... ilfoglio.it

Perché l'omicidio di Minneapolis di Renee Nicole Good sta diventando un caso. Trump: «Agitatrice di professione». Proteste a New York x.com

Condanniamo con forza l'uccisione di Renee Nicole Good a Minneapolis da parte di un agente federale dell'Ice (Immigration and customs enforcement) che ha aperto il fuoco durante una delle operazioni di controllo dell'immigrazione. Mossa dalla sua crudel - facebook.com facebook

