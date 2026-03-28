A Teramo, un locale di kebab è stato chiuso dal questore a seguito di una rissa avvenuta tra due clienti e il personale. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi e è stato diffuso sui social attraverso vari video. La misura di chiusura è stata accompagnata dall’emissione di un foglio di via nei confronti di uno dei coinvolti.

Un locale di kebab a Teramo è stato chiuso su disposizione del questore Pasquale Sorgonà. Nei giorni scorsi l'attività commerciale era stata teatro di una rissa tra due avventori e il personale dipendente: un episodio divenuto tristemente noto dopo la diffusione sui social di diversi filmati diventati virali. Le indagini sono partite dopo l'intervento della polizia nella serata del 21 marzo. Le pattuglie della questura, arrivate rapidamente sul posto, hanno identificato i presenti accertando che una coppia di clienti, un uomo e una donna quarantenni, aveva avuto un diverbio con il titolare e i dipendenti del locale, che non avevano voluto servire loro alcolici; il diverbio era poi sfociato in una violenta rissa, immortalata in riprese video fatte da cittadini, che ha coinvolto in totale cinque persone. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Rissa in un locale di kebab finita sui social: chiusura e foglio di via del questore

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