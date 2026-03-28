Una rissa si è verificata in un locale di kebab a Teramo, in Abruzzo, e i video dell’evento sono stati diffusi sui social network. La questura ha disposto la chiusura temporanea del locale per cinque giorni e ha emesso fogli di via nei confronti di due persone coinvolte nel confronto violento. L’incidente si è svolto nei giorni scorsi e ha attirato l’attenzione sui social media.

Il questore di Teramo ha disposto la chiusura di un locale kebab nel quale si è verificata una rissa poi finita sui social network Cinque giorni di chiusura e fogli di via per i protagonisti della rissa. Questa la decisione della questura di Teramo, come riferisce LaPresse, dopo i fatti avvenuti nei giorni scorsi a Teramo, dove una rissa violenta si è verificata in un locale di kebab, finita poi in diversi video diffusi sui social. La misura è stata notificata nella mattinata di venerdì 27 marzo dagli agenti della divisione anticrimine e della polizia amministrativa, che hanno affisso sulla porta del negozio il cartello con la dicitura “chiuso per disposizione del questore”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Chiuso in Abruzzo un locale di kebab teatro di una rissa finita sui social, foglio di via per due persone

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