Rissa choc al kebab | locale chiuso e fogli di via dopo il caos

Una rissa violenta si è verificata in un locale di ristorazione nel centro di Teramo, con video che hanno ripreso momenti di caos tra clienti e personale. In seguito all’accaduto, sono stati adottati provvedimenti amministrativi, tra cui la chiusura temporanea del locale e l’emissione di fogli di via per alcuni soggetti coinvolti nel disordine. La vicenda ha suscitato attenzione sui social network.

Teramo - Video virali mostrano violenze tra clienti e dipendenti, scattano provvedimenti severi tra chiusura temporanea, sanzioni e controlli su sicurezza e lavoro irregolare È stata disposta la chiusura per cinque giorni di un locale kebab a Teramo, teatro di una violenta rissa tra clienti e personale, finita al centro dell’attenzione pubblica dopo la diffusione di diversi video sui social. Il provvedimento è stato adottato dal questore Luciano Sorgonà ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, che consente la sospensione dell’attività in presenza di gravi turbative dell’ordine pubblico. L’episodio risale alla serata del 21 marzo, quando la polizia è intervenuta a seguito della segnalazione di un passante che aveva assistito a una lite degenerata. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Rissa choc al kebab: locale chiuso e fogli di via dopo il caos Articoli correlati Chiuso in Abruzzo un locale di kebab teatro di una rissa finita sui social, foglio di via per due personeIl questore di Teramo ha disposto la chiusura di un locale kebab nel quale si è verificata una rissa poi finita sui social network Cinque giorni di... Rissa in un locale di kebab finita sui social: chiusura e foglio di via del questoreUn locale di kebab a Teramo è stato chiuso su disposizione del questore Pasquale Sorgonà. Tutto quello che riguarda Rissa choc Ravenna, scoppia la rissa al Kebab: un ferito al Pronto Soccorso, due uomini in QuesturaUna violenta rissa tra extracomunitari è scoppiata nei pressi del Kebab di Piazza Baracca a Ravenna. Per cause in corso di accertamento da parte ... corriereromagna.it Rissa tra due titolari del kebab e due clienti: tutti denunciati, ferite lievi per uno di loroUna rissa a mani nude si è accesa al negozio kebab di Ravenna in piazza Baracca nel primo pomeriggio di oggi, 25 marzo. ravennaedintorni.it