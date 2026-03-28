Un ex giocatore, recentemente infortunato durante la prima stagione con il Liverpool, si fa nuovamente avanti per la difesa dell’Inter. La squadra nerazzurra si prepara a una ristrutturazione tecnica che coinvolgerà principalmente il reparto difensivo. Si parla di un’offerta potenziale rivolta a un calciatore che ha già lasciato il Parma e che ora potrebbe tornare in Italia.

A causa di un grave infortunio, l’ex Parma ha chiuso subito la sua prima stagione col Liverpool La rivoluzione tecnica che attende l’ Inter coinvolgerà soprattutto in difesa. Tre i sicuri addii: Acerbi, De Vrij e Darmian in scadenza di contratto. Poi c’è il grande dubbio Bastoni, obiettivo concreto del Barcellona. Volendo tra i non certi di restare si possono anche inserire Bisseck, nel mirino della Premier oltre che del Bayern Monaco, e Carlos Augusto tentennante sul rinnovo del contratto. Leoni verso il ritorno in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it In entrata si fanno diversi nomi, dai soliti Muharemovic e Solet, anche se nelle ultime ore ha preso corpo la possibilità di un ritorno di fiamma per Giovanni Leoni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Rispunta Leoni per la difesa dell’Inter: la possibile offerta al Liverpool

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