Inter la difesa del futuro parla croato | offerta per Jakirovic

L’Inter prosegue con attenzione la pianificazione futura, concentrandosi anche sulla fase difensiva. Mentre la squadra principale disputa le partite, il club lavora su operazioni strategiche, inclusa la proposta per Jakirovic. Questa attenzione alla costruzione di una squadra solida e duratura testimonia l’impegno dell’Inter a consolidare il proprio progetto sportivo nel tempo.

L'Inter continua a pianificare il domani senza perdere di vista l'oggi. Mentre la prima squadra è immersa nella stagione, a Viale della Liberazione si lavora in parallelo su operazioni mirate, soprattutto in difesa, dove il club nerazzurro sta costruendo una filiera tecnica pensata per durare negli anni. E dalla Croazia arrivano segnali sempre più chiari. Un'altra mossa strategica in difesa. Dopo aver praticamente definito l'arrivo di Mlacic dall'Hajduk Spalato, l'Inter ha accelerato su un secondo profilo di assoluta prospettiva. Secondo quanto filtra dalla Croazia, e in particolare dal portale Germanijak, il club nerazzurro ha presentato un'offerta ufficiale per Leon Jakirovic, giovane centrale in forza alla Dinamo Zagabria.

