Leoni | Nessuna offerta concreta dai club italiani in estate il Liverpool è stata la scelta migliore

Giovanni Leoni, difensore ex Parma ora al Liverpool, ha commentato la sua scelta di trasferimento, sottolineando come le offerte dei club italiani siano state limitate durante l’estate. La sua decisione di unirsi ai Reds si è rivelata positiva, anche se il suo esordio è stato segnato da un grave infortunio al crociato il 23 settembre. Questa situazione evidenzia le sfide di un trasferimento all’estero e le difficoltà di adattamento.

Il difensore Giovanni Leoni, ex Parma ora al Liverpool, si è rotto il crociato il 23 settembre all'esordio con la sua nuova squadra. Le parole di Leoni. Nella sua intervista a Sportweek ha parlato proprio del momento dell'infortunio: «Mi sono reso conto subito che fosse quel tipo infortunio. Un dolore grande, forte, il più forte che abbia mai provato, ma credo che la vita riservi certe cose e il destino mi abbia portato a questo. A me stesso, dico: sarà successo per farmi diventare più forte». In estate si parlava di diverse big italiane su di lui: «Non c'è mai stato nulla di concreto con nessun club italiano.

