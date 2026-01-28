A Ripa Teatina arriva la dottoressa Benedetta Pizzica | prende il posto del dottor Petrucci

A Ripa Teatina arriva la dottoressa Benedetta Pizzica, che prende il posto del dottor Petrucci. Dopo il pensionamento del medico uscente, la nuova dottoressa ha iniziato ufficialmente il suo lavoro nel territorio comunale, portando un volto nuovo alla medicina di base locale.

Ad accoglierla con parole di grande stima è Ignazio Rucci, ex sindaco di Ripa Teatina e oggi componente del consiglio di amministrazione dell’istituto “G.B. Vico” di Chieti Cambia il volto della medicina di base a Ripa Teatina. Dopo il pensionamento del dottor Petrucci, è entrata ufficialmente in servizio la dottoressa Benedetta Pizzica come medico di medicina generale sul territorio comunale. Ad accoglierla con parole di grande stima è Ignazio Rucci, ex sindaco di Ripa Teatina e oggi componente del consiglio di amministrazione dell’istituto “G.B. Vico” di Chieti: «La sua preparazione accademica e professionale, unita a doti innate di empatia e comunicazione chiara – qualità che posso confermare grazie alla conoscenza pluriennale con lei e la sua famiglia – sono i presupposti granitici sui quali affermo che Benedetta saprà svolgere questa professione, anzi questa missione, nel miglior modo possibile e sempre al servizio della comunità».🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Ripa Teatina

Ultime notizie su Ripa Teatina

27 gennaio 2026 – Giorno della Memoria Il Comune di Ripa Teatina ricorda le vittime della Shoah, delle leggi razziali, delle deportazioni e di ogni forma di persecuzione e violenza perpetrata dal nazifascismo. Ricordare è un atto di responsabilità collettiva. - facebook.com facebook