Stesa alla Sanità colpi di pistola nella notte in via Fontanelle

Da fanpage.it 18 feb 2026

Nella notte, un episodio di violenza ha scosso via Sanità, quando sono stati esplosi alcuni colpi di pistola e sono stati trovati numerosi bossoli sul selciato. La zona, nota per essere un punto di riferimento del clan Vastarella, si è trasformata in un luogo di tensione, lasciando i residenti preoccupati per quanto accaduto.

