Stesa alla Sanità colpi di pistola nella notte in via Fontanelle

Nella notte, un episodio di violenza ha scosso via Sanità, quando sono stati esplosi alcuni colpi di pistola e sono stati trovati numerosi bossoli sul selciato. La zona, nota per essere un punto di riferimento del clan Vastarella, si è trasformata in un luogo di tensione, lasciando i residenti preoccupati per quanto accaduto.

"Stesa" nella notte in via Sanità, rinvenuti diversi bossoli a terra; l'area storicamente sotto il controllo del clan Vastarella.