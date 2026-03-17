Omicidio di San Valentino Indagini e consulenze I colpi sparati nella notte

Nella notte di San Valentino, cinque colpi sono stati sparati e alle prime luci dell’alba Kevin Muharremi, un operaio di 25 anni di Fucecchio, è stato trovato morto. Le autorità stanno conducendo indagini e hanno già avviato consulenze per chiarire quanto accaduto. La vittima è stata colpita durante le fasi della sparatoria avvenuta in quella notte.

Cinque i colpi sparati, nella notte di sangue di San Valentino, quando, alle prime luci dell’alba, venne ucciso Kevin Muharremi, 25 anni, di Fucecchio, operaio in un autolavaggio. Fu l’apice dello scontro fra due gruppi di giovani, il culmine drammatico di un litigio iniziato in un pub del Montopoli e terminato nel sangue in via della Repubblica a Montecalvoli. La vittima sarebbe stata raggiunta – da quanto si apprende – da più di un colpo di quelli sparati con una una Beretta 7,65: uno avrebbe raggiunto la vittima al collo, dov’è sarebbe stato rinvenuto il proiettile. La relazione finale del perito, il dottor Marco Di Paolo (incarico per... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omicidio di San Valentino. Indagini e consulenze. I colpi sparati nella notte Articoli correlati Spari contro un’auto nel salernitano: otto colpi nella notte, indagini in corsoNotte di tensione nel salernitano, dove un’auto è stata raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco in un episodio ancora avvolto da numerosi... Violenza nella notte di San Valentino: 56enne arrestatoDurante il violento litigio, l'uomo avrebbe lanciato alcuni oggetti contro la donna che, a seguito dell’aggressione, sarebbe caduta rovinosamente a... Contenuti utili per approfondire Omicidio di San Valentino Indagini e... Temi più discussi: Omicidio di San Valentino: l’autopsia sulla vittima. E’ caccia a riscontri e indizi; Omicidio di San Valentino. Novità dopo le ultime indagini; Accoltellato alla schiena dalla compagna: l'ipotesi dell'incidente durante un gioco erotico; Una storia di omicidio e di amicizia: il true crime danese su Netflix. Omicidio di San Valentino. Novità dopo le ultime indaginiKevin Muharremi, 25 anni, di Fucecchio, venne raggiunto da più proiettili: uno al collo Il perito ha chiesto 60 giorni per depositare la consulenza dopo l’esecuzione dell’autopsia . msn.com Omicidio di San Valentino: l’autopsia sulla vittima E’ caccia a riscontri e indiziVenerdi a Pisa sarà conferito l’incarico al medico legale Marco Di Paolo I risultati saranno messi in relazione alle dichiarazioni rese dagli indagati ... msn.com Omicidio a San Severo, sceglie il silenzio l’uomo accusato di aver ucciso con una martellata un 21enne Ha scelto il silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere, Toure Boubaka, il 33enne accusato di essere l’autore dell’omicidio di Nyassi Manina, il gi - facebook.com facebook