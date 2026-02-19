Nuoro agguato nella notte | 38enne ucciso a colpi di arma da fuoco

A Nuoro, Tonino Pireddu, 38 anni, è stato colpito mortalmente da alcuni spari mentre tornava a casa a Orani. La causa dell’agguato sembra legata a un regolamento di conti, poiché l’uomo stava sistemando alcuni oggetti nel bagagliaio prima di entrare. La compagna di Pireddu, che aveva già varcato la soglia di casa, ha sentito gli spari e ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine. Nessuno ha visto chi abbia aperto il fuoco, ma gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica.

Un uomo di 38 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella notte a Orani (Nuoro). L'uomo, Tonino Pireddu, che lavorava come operaio per una ditta di smaltimento rifiuti, stava rincasando in Corso Italia con la compagna, che era già entrata in casa mentre lui era ancora davanti alla sua macchina dopo aver recuperato alcuni oggetti dall'interno. Ma, nascosto nel buio, il killer ha fatto fuoco, colpendolo a morte. Sul posto dove è avvenuto l'agguato sono intervenute le forze dell'ordine e le squadre speciali per i rilievi scientifici, oltre al 118. Tra due giorni in paese si dovrebbe festeggiare lo storico carnevale con le maschere tradizionali, ma dopo quanto accaduto la festa potrebbe essere annullata.