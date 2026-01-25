Senesi Juventus si gioca d’anticipo | incontro positivo negli scorsi giorni con l’agente sul tavolo c’è questa proposta I dettagli

Recentemente si è svolto un incontro tra la Juventus e l’agente di Senesi, difensore centrale in scadenza di contratto. Durante l’incontro sono stati discussi i dettagli di una possibile proposta di rinnovo o trasferimento, segnando un passo importante nella trattativa. La Juventus valuta attentamente questa opportunità, con l’obiettivo di definire al più presto un accordo che possa soddisfare entrambe le parti.

Senesi Juventus, accelerata decisiva: summit con l'agente del centrale in scadenza. Offerta da 3 milioni per anticipare Barcellona e United. La Juventus sta pianificando con largo anticipo le mosse per la prossima annata, concentrandosi con decisione sulle grandi opportunità che il mercato dei parametri zero può offrire per puntellare la retroguardia. La dirigenza bianconera sembra aver individuato il profilo ideale per alzare il livello qualitativo della difesa del futuro senza dover pagare il costo del cartellino. Secondo quanto riportato con enfasi dall'edizione odierna di Tuttosport, il nome cerchiato in rosso in cima alla lista è quello di Marcos Senesi. Secondo Nicolò Schira, i colloqui tra le parti sono andati a buon fine: sul tavolo c'è un contratto di 4 anni da circa €3 milioni a stagione. I bianconeri puntano ad avere il giocatore a parametro zero da luglio. Marcos Senesi sempre più vicino: bianconeri pronti ad anticipare la concorrenza. Il difensore argentino è uno dei nomi più caldi. Il marocchino sempre più vicino alla Juventus in prestito con diritto di riscatto per una cifra di 20 milioni di euro totali. In estate si cercano rinforzi difensivi.

