Rinnovo Spalletti tutto pronto per il grande annuncio | durata e ufficialità i dettagli del nuovo accordo col tecnico

La Juventus si appresta a ufficializzare il rinnovo di contratto con l'allenatore, con dettagli sulla durata e le condizioni che verranno comunicati a breve. La società ha accelerato le trattative e sta definendo gli aspetti principali del nuovo accordo. L’annuncio è imminente e rappresenta un passo importante per il futuro tecnico della squadra.

Rinnovo Spalletti, la società bianconera accelera per il prolungamento del contratto e valuta la durata del nuovo legame tecnico. La Juventus ha deciso di puntare con forza sulla stabilità tecnica per costruire il proprio futuro. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Spalletti è ormai entrato nella fase operativa finale. La dirigenza bianconera ha sciolto ogni riserva, confermando la totale fiducia nei confronti dell’allenatore, considerato il profilo ideale per guidare la ripartenza del club. L’ufficialità dell’accordo potrebbe arrivare molto presto, con una comunicazione attesa già durante la prossima settimana, regalando così serenità a tutto l’ambiente in vista degli impegni conclusivi della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti, tutto pronto per il grande annuncio: durata e ufficialità, i dettagli del nuovo accordo col tecnico Maignan-Milan, definito accordo per il rinnovo: ingaggio, durata e tutti i dettagli del nuovo contrattoIl Milan ha definito l’intesa per prolungare il contratto di Mike Maignan, che sarebbe scaduto nel giugno 2026. Chivu Inter, avanti insieme: i motivi che spingono al rinnovo del tecnico e tutti i dettagli del nuovo accordo in arrivoChivu Inter, avanti insieme: i motivi che spingono al rinnovo del tecnico e tutti i dettagli del nuovo accordo in arrivo Yildiz Juve, ci siamo per il... Altri aggiornamenti su Rinnovo Spalletti. Temi più discussi: Vlahovic spinge Spalletti: Lucio pronto al rinnovo fino al 2028; Spalletti-Juve, un altro sì: dopo il Pisa, il rinnovo. I dettagli; Come cambia la Juve col rientro di Vlahovic: Spalletti boccia un investimento da quasi 80 milioni; Pjanic: Juve ti puoi qualificare, rinnovo Spalletti mossa giusta. Poi esalta Yildiz e svela l'investimento perfetto: Ti fa svoltare. Durata del rinnovo di Spalletti: le ipotesi sul tavoloDurata del rinnovo di Spalletti: le ipotesi sul tavolo Sul tavolo restano ancora due possibili opzioni contrattuali: rinnovo biennale, prolungamento di un solo anno fino al ... tuttojuve.com Juventus, rinnovo Spalletti: l’ufficialità è vicina. «Sentiamo la spinta dei tifosi»Juventus, rinnovo Spalletti: l’ufficialità è vicina. «Sentiamo la spinta dei tifosi» Il tecnico bianconero verso il prolungamento: incontro con la società ... tuttojuve.com Spalletti-Juve, un altro sì: dopo il Pisa, il rinnovo. I dettagli x.com (Gds) "Spalletti - Juventus: fissato l'incontro, la prossima settimana il rinnovo del tecnico" https://ow.ly/LH3j50YqzEC - facebook.com facebook