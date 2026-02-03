Zaynab Dosso brillante all’esordio! Tempo solido sui 60 metri con il freno a mano tirato

Zaynab Dosso ha esordito alla grande al Meeting di Ostrava, tappa del World Indoor Tour. Ha corso i 60 metri in modo solido, anche se ha tenuto un po’ di benzina nel serbatoio. La velocista italiana ha mostrato di essere già in buona forma, preparando il terreno per le gare che verranno.

Zaynab Dosso ha aperto la stagione con una convincente prestazione offerta nelle batterie dei 60 metri al Meeting di Ostrava, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). La Campionessa d’Europa è uscita brillantemente dai blocchi di partenza (0.154 il tempo di reazione) e si è prodigata in una prima parte di gara davvero spumeggiante, mettendo in mostra uno stato di forma davvero convincente. La velocista emiliana ha distanziato di forza la quotatissima rivale lussemburghese Patrizia Van Der Weken, poi nei pressi dei 45 metri si è rialzata e ha tirato il freno a mano. 🔗 Leggi su Oasport.it

