Lunedì 8 marzo si svolge l'Open Day 'Salute e Benessere' della Donna organizzato dalla LILT in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna. L’evento invita le donne a dedicare del tempo alla propria salute attraverso visite e attività dedicate. La giornata mira a sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura di sé, offrendo servizi gratuiti e informazioni utili a tutte le partecipanti.

8 Marzo - LILT per la Giornata Internazionale dei diritti della donna. L’8 marzo è una giornata simbolica, ma per noi è anche un invito concreto: fermarsi e prendersi cura di sé. In occasione della Giornata Internazionale dei diritti della Donna, la LILT di Catania rinnova il suo impegno per la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Ripartono all'ospedale della Donna e del Bambino gli open day per i futuri genitoriAnche quest’anno tornano gli open day in Ostetricia, che nel 2025 sono stati sempre molto affollati.

“Un Natale in Salute”, open day vaccinale a RavennaContinuano in Ausl Romagna le iniziative di promozione delle vaccinazioni e dei corretti stili di vita previste dal Piano della Prevenzione nazionale...

“Menopausa al centro: un viaggio di consapevolezza e benessere”

Tutto quello che riguarda Open Day

Temi più discussi: Torna il 4 marzo la Giornata internazionale per la lotta contro l'Hpv, in Emilia-Romagna previsti open day e vaccinazioni gratuite; Open day Casa di Comunità di Forlimpopoli; Sordità, Open Day a Matera e Policoro; Open Day al Cro il 4 marzo contro l’HPV dalle 9 alle 14.

Open day psoriasi, l'11 marzo visite gratis in 90 ospedali Bollino rosaUna giornata interamente dedicata alla psoriasi, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: l’11 marzo Fondazione Onda Ets promuove l'(H)Open day sulla psoriasi in collaborazione con Side ... adnkronos.com

Chiari, Open Day e screening gratuiti per la festa della donnaOpen day vaccinali, screening Hpv e mammografie gratuite per promuovere prevenzione e diagnosi precoce il 4,5 e 8 marzo. quibrescia.it

Ci sono ancora posti disponibili per l’open day del 4 marzo organizzato dall’Asl Toscana Nord Ovest nei presidi di Massa, Lucca e in Versilia - facebook.com facebook

Papilloma virus Hpv, in #EmiliaRomagna open day con vaccinazioni gratuite: tutte le date città per città. #HPVVaccine #vaccini x.com