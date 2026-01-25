Il caso del traffico di mezzi militari A processo fu raffica di assoluzioni La sentenza non è stata appellata

Il procedimento giudiziario relativo al traffico di mezzi militari si è concluso con numerose assoluzioni e nessuna appellata. Non sono state trovate prove di un’associazione a delinquere, e alcuni reati risultano già prescritti. Per alcune posizioni, il tribunale ha stabilito che

Non è emersa prova di una associazione per delinquere. Alcuni reati sono già prescritti, per alcune posizioni "il fatto non sussiste". Il processo, oltre un anno fa, si concluse senza condanne e quel pronunciamento è definitivo: da quanto abbiamo appreso la sentenza non è stata appellata. Si è chiusa così la vicenda giudiziaria scaturito dall’ operazione Broken tank sulla violazione dell’ embargo con la Somalia. Era il 2017 quando scattò l’inchiesta su una presunta associazione a delinquere finalizzata al traffico di materiali di armamento: ci furono arresti e sequestri anche fra il Comprensorio e Pontedera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

