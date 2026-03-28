Processo Keu raffica di assoluzioni In 12 a giudizio

A Firenze, sono stati emessi numerosi assoluzioni e proscioglimenti nel corso del processo Keu. Tra i trenta imputati coinvolti, costituiti da 24 persone e 6 società, sono stati portati a giudizio 12 soggetti. La vicenda si è sviluppata nelle ultime settimane, con un’ampia serie di decisioni giudiziarie relative ai diversi imputati.

Firenze, 28 marzo 2026 – Un diluvio di assoluzioni e proscioglimenti nel processo Keu. Dei trenta imputati (24 persone e 6 società), ne vanno a giudizio una dozzina. In due processi che si sdoppieranno per competenza territoriale: uno a Pisa, l'altro ad Arezzo. Ma nell'udienza di venerdì 27 marzo, davanti al gup Gianluca Mancuso, si sono sfaldate le accuse più pesanti di un'inchiesta deflagrata nel 2019, con pesanti ripercussioni sulla politica ma anche con grandi preoccupazioni per la dispersione del keu (rifiuto della produzione conciaria) in vari siti, dopo essere stato riciclato come materiale di riempimento per cantieri.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Processo Keu, raffica di assoluzioni. In 12 a giudizio Articoli correlati Leggi anche: Il caso del traffico di mezzi militari. A processo fu raffica di assoluzioni. La sentenza non è stata appellata Violenze in Questura a Verona: 4 poliziotti a processo per tortura, in 12 rinviati a giudizioLa decisione è arrivata al termine dell’udienza preliminare davanti al Gup per il secondo filone dell’inchiesta sulle presunte violenze che... Una raccolta di contenuti su Processo Keu raffica di assoluzioni In... Argomenti discussi: Processo Keu, raffica di assoluzioni. In 12 a giudizio; Altri siti sospetti sui quali si sta indagando. Per Chimet e Tca cadute le accuse nel processo Keu sul conferimento delle scorie di fusioneCadute tutte le accuse per le aziende aretine Chimet e Tca sulla vicenda Keu, rifiuti tossici, al centro del processo a Firenze sulle cosiddette terre avvelenate. Le aziende aretine sono estranee ai r ... corrierediarezzo.it