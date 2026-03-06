Frigoriferi gomme e materassi abbandonati sulla SP31 | scatta il piano di pulizia e controlli

Sulla SP31, tra i confini di Ceriano Laghetto e Saronno, sono stati trovati frigoriferi, gomme, materassi, barattoli di vernici e altri rifiuti abbandonati lungo la carreggiata. Per far fronte a questa situazione, sono stati avviati un piano di pulizia e controlli mirati. Le operazioni coinvolgono le autorità locali per rimuovere i rifiuti e verificare eventuali responsabilità.

A fronte della situazione che continua orami da tempo, il Comune ha convocato un tavolo istituzionale per discutere un piano operativo: tra le ipotesi spunta la possibilità di installare delle telecamere Frigoriferi, copertoni, barattoli di vernici, macerie e materassi. Sono solo alcuni dei rifiuti di ogni tipo abbandonati lungo la carreggiata della bretellina SP31, tratto di competenza della provincia di Como situata al confine tra i comuni di Ceriano Laghetto e Saronno.La situazione, che ormai va avanti da diverso tempo ed è diventata insostenibile, ha spinto il comune di Ceriano, di Saronno e la provincia di Como a convocare un tavolo di lavoro congiunto per affrontare il problema.

Più controlli e pulizia contro l'abbandono di rifiuti sulla Transpolesana e la SS12Anas ha annunciato il nuovo piano che scatta a marzo e la collaborazione con le forze di polizia per arginare il fenomeno Tra settembre 2025 e...

Materassi, mobili ed elettrodomestici abbandonati per strada: "Al Libertà situazione insostenibile"Materassi, mobili, elettrodomestici e cartoni di ogni tipo, gettati in maniera indiscriminata per strada.

Frigoriferi e materassi in strada. Scaricatori incastrati dai videoLa spazzatura continuava a crescere accumulando nei giorni materassi, frigoriferi e rifiuti domestici nonostante. Per venire a capo della situazione ambientale che stava diventando insostenibile gli ... lanazione.it

Frigoriferi, eternit e materassi abbandonati ai bordi delle stradeLa polizia provinciale ha sequestrato la trappola e i rifiuti sono stati segnalati per la rimozione. Frigoriferi, eternit e materassi abbandonati ai bordi delle strade Frigoriferi, materassi, lastre ... ilrestodelcarlino.it