Ricordo quando aspettavo di vederti dalla finestra del Sant’Orsola penso al nostro matrimonio ‘bellissimo e triste’… | il commovente post di Omar Pedrini per la moglie Veronica Scalia

Omar Pedrini ha condiviso un messaggio dedicato alla moglie Veronica Scalia, ricordando un momento passato davanti alla finestra dell'ospedale Sant’Orsola. Nel testo, l’artista ha scritto di aver atteso di vederla e ha fatto riferimento a un matrimonio definito “bellissimo e triste”. La pubblicazione ha suscitato attenzione sui social, attirando l’interesse di molti fan e follower.

Una vita da rockstar, quella di Omar Pedrini. Nonostante un percorso complesso dal punto di vista medico, con la prima operazione nel 2004 per via di una grave patologia cardiaca, un aneursima aortico congenito, l’ex chitarrista dei Timoria affronta la vita con grande positività: “ La morte? È un’idea con cui faccio i conti, ma non è il momento: due dei miei figli sono ancora piccoli. Non posso che citare Vonnegut: quando siete felici fateci caso”, le sue parole al Corriere, due anni fa. E ieri 27 marzo, Pedrini ha voluto dedicare un lungo e bellissimo post alla moglie, Veronica Scalia: “Buongiorno mon amour. Ti ho conosciuta che eri una ragazzina e oggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ricordo quando aspettavo di vederti dalla finestra del Sant’Orsola, penso al nostro matrimonio ‘bellissimo e triste’…”: il commovente post di Omar Pedrini per la moglie Veronica Scalia Articoli correlati Leggi anche: Sant’Antonio, Omar Pedrini, dischi, teatro e piatti valtellinesi: il week-end in provincia Serata rock al Teatro Govi con i Seventhree e la partecipazione di Omar PedriniSabato 10 gennaio il Teatro Govi si trasforma nel tempio del Rock: sul palco arrivano i Seventhree.